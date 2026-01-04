Eva Löbau: «Tatort: Das jüngste Geisslein» weckt «kindliche Urängste»

«Tatorte» mit Märchenbezug

Märchenmotive im «Tatort» haben durchaus eine Tradition. Erst im Herbst tauchten die Ermittlerinnen Grandjean und Ott (Anna Pieri Zuercher und Carol Schuler) im Züricher Fall «Rapunzel» in die Welt des Echthaar–Handels ein. Schon 2003 gab es den Leipziger «Tatort: Rotkäppchen» mit den Kommissaren Ehrlicher und Kain (Peter Sodann und Bernd Michael Lade). Hier trug das ermordete Mädchen den Spitznamen wegen ihrer roten Haare – die Spur führte ins Rotlichtmilieu. 2007 dann «Dornröschens Rache» aus Berlin: Die Kommissare Ritter und Stark (Dominic Raacke und Boris Aljinovic) ermittelten in einem brandenburgischen Dorf, das nach einem Mord vor 20 Jahren in einen «Dornröschenschlaf» verfallen ist.