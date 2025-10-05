Eva Longoria bringt Glitzer und Glamour nach Monaco

Eva Longoria (50) hat bei der «Global Gift Gala» in einem glamourösen Outfit begeistert. Die Schauspielerin präsentierte sich in Monaco in einem tief ausgeschnittenen Kleid mit Perlenstickerei und Steinchen, die florale Applikationen bildeten. Dazu kombinierte sie goldene Heels und eine Statement–Kette, die sie auf ein Armband und einen Ring abstimmte. Ihre Haare trug sie offen und in sanften Wellen. Das Make–up stimmte sie auf das helle Braun ihrer Robe ab.