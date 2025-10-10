Eva Padberg: Sie gab einem Hund aus Rumänien ein neues Zuhause

Model Eva Padberg (44) hat einem Hund ein zweites Leben geschenkt. Vor Kurzem nahm sie den damals fünf Monate alten Fonsi aus einem Tierheim in Rumänien auf. Gemeinsam mit dem Nahrungsmittel– und Tierfutterkonzern Mars setzt sich das Model für mehr Tieradoptionen ein – immerhin sind die Tierheime stark überlastet. Anlässlich des Welthundetags am 10. Oktober sprach die langjährige Hundehalterin bei einem Event von Mars in Hamburg über ihre Entscheidung und die ersten Wochen mit ihrem neuen Familienmitglied.