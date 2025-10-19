Evelyn Burdecki: Samenspende-Pakt mit dem besten Freund

Sollte ein Mann tatsächlich Burdeckis Interesse geweckt haben, kommt eine ganz besondere Instanz zum Einsatz: ihre WhatsApp–Gruppe «Old School Friends» mit sieben ihrer engsten Freundinnen. «Da schreibe ich einen Namen in die Gruppe, und dann wird in alle Richtungen recherchiert. Hat er einen kriminellen Hintergrund, ist er ein Weiberheld, will er vielleicht nur selbst berühmt werden? Meine Freundinnen checken meine Männer auf Herz und Nieren ab, mit KI und allem Drum und Dran».