Evelyn Burdecki steht für «Das Traumschiff» vor der Kamera

Herausfordernde Drehbedingungen in Island

Die Dreharbeiten in Island stellten besondere Anforderungen an Burdecki. Bei den noch kühlen Temperaturen im Mai musste sie bereits früh am Morgen um fünf Uhr am Set erscheinen. «Ich war aber so aufgeregt, dass ich überhaupt nicht geschlafen habe», berichtet sie über die Nacht vor dem Dreh.