«Evil Genius»: «Friends»-Star Courteney Cox dreht True-Crime-Thriller

Die Hitserie «Stranger Things» neigt sich langsam dem Ende zu. Doch Hauptdarsteller David Harbour (50) hat bereits ein neues Projekt an Land gezogen. Laut dem Branchenblatt «Deadline» übernimmt er gemeinsam mit Patricia Arquette (57) die Hauptrollen in «Evil Genius». «Friends»–Star Courteney Cox (61) sitzt hingegen auf dem Regiestuhl. Der Film ist inspiriert von der Netflix–Doku–Serie «Evil Genius: Die wahre Geschichte des grausamsten Banküberfalls in den USA» aus dem Jahr 2018. Die Show erzählt die Story des berüchtigten «Pizzabombers».