Ex-Bachelor Sebastian Pannek ist vom «Golden Bachelor» begeistert

Welche der Damen ist Ihre Favoritin?

Pannek: Da lege ich mich ehrlich gesagt nicht so gern fest, weil jede Frau auf ihre Art beeindruckend ist. Jede bringt eine besondere Geschichte und Persönlichkeit mit, das macht es so spannend. Aber ich habe grossen Respekt vor Frauen, die sich mit so viel Offenheit und Mut auf dieses Abenteuer einlassen. Eine Dame, die mich besonders beeindruckt hat, ist Susanne. Sie strahlt etwas aus, das einfach hängen bleibt. Aber am Ende entscheidet ja Franz, wer wirklich sein Herz erreicht – und das kann man von aussen kaum vorhersehen.