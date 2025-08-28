Ex-«Bachelorette»-Gewinner Marvin Albrecht ist Papa geworden

Ex–«Bachelorette»–Gewinner Marvin Albrecht (37) ist erstmals Vater geworden. Zusammen mit Ehefrau Simone Voss (40) begrüsste er einen Jungen auf der Welt. Das Geschlecht hatten sie bereits im Mai bekannt gegeben. Jetzt verkündete Voss in einem gemeinsamen Instagram–Beitrag: «Wir sind erfüllt und voller Liebe.» Weiter verriet sie, dass das Baby bereits vor einer Woche zur Welt kam. «Am 21.8. um 7:31h kam die erste Wehe und um 17:10 warst du da. 54 cm gross und 3800 g schwer», berichtete sie.