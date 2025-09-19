Ex-«Bild»-Chefredakteurin Tanit Koch moderiert NDR-Magazin «Klar»

Erst vor wenigen Tagen hatte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) bekannt gegeben, dass die Journalistin Julia Ruhs (31) nicht mehr für den NDR das gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk (BR) produzierte Magazin «Klar» moderieren wird. Jetzt steht auch Ruhs' Nachfolgerin fest. Die ehemalige Chefredakteurin der «Bild»–Zeitung Tanit Koch (48) übernimmt den Posten. Sie werde «moderieren und auch redaktionell an dem Format mitarbeiten», heisst es in einer Mitteilung der Landesrundfunkanstalt.