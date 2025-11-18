Ex-Bond-Girl über Zukunft von 007: Famke Janssen will mehr Schurkinnen

Wenn sie beteuere, nicht in «Avengers: Doomsday» mitzuspielen, «glauben mir die Leute nicht. Also werde ich einfach warten, bis der Film herauskommt, und dann können sich die Leute selbst ein Bild machen», verrät die Darstellerin. Das dürfte mit der verbreiten Praxis der Marvel Studios zusammenhängen, Mitwirkende von Marvel–Filmen in vielen Fällen vor Filmstart geheim zu halten. So wurde etwa vor dem Release von «Spider–Man: No Way Home» im Jahr 2021 stets abgestritten, dass Andrew Garfield (42) und Tobey Maguire (50) in ihre ikonischen Rollen zurückkehren – obwohl das als offenes Geheimnis galt und sich die Fan–Vermutung als schliesslich korrekt erwies.