Bundesliga–Profi mit langer Station beim 1. FC Nürnberg

Der 29–jährige Mittelfeldspieler, der im deutschen Fussball unter anderem für Hertha BSC, den FC Augsburg, den VfL Bochum und den 1. FC Nürnberg aktiv war – insgesamt bestritt er 78 Bundesligaspiele –, steht seit 2022 beim MLS–Klub St. Louis City SC unter Vertrag. Damit teilt er die Liga mit Weltstars wie Lionel Messi (38) und Thomas Müller (36). Beim 1. FC Nürnberg lief Löwen zwischen 2016 und 2019 in 65 Pflichtspielen auf und erzielte acht Tore – darunter auch im Aufstiegsjahr in die Bundesliga unter Trainer Michael Köllner (56). Auch für die deutsche U21–Nationalmannschaft absolvierte Löwen Länderspiele.