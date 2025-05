Ex-Devil-Wears-Prada-Drummer starb am Jahrestag mit seiner Verlobten

Die Tragödie um den bei einem Flugzeugabsturz in San Diego ums Leben gekommenen Musiker Daniel Williams (1985–2025) ist offenbar um ein trauriges Kapitel ergänzt worden. So enthüllte seine langjährige Partnerin und Verlobte in einem Instagram–Beitrag, dass sich das Unglück am vergangenen Donnerstagmorgen zugleich am 14. Jahrestag ihrer Beziehung zugetragen hat.