Ex-«GNTM»-Model Romina Palm muss nach Skiunfall operiert werden

Pech für Romina Palm (26) am zweiten Weihnachtstag: Die ehemalige «Germany's next Topmodel»–Kandidatin stürzte im Skiurlaub in Österreich gleich bei der ersten Abfahrt und zog sich einen Kreuzbandriss zu. Am Sonntag wird sie operiert.
Erst Kreuzbandriss im rechten Bein, nun am linken
Zuvor hatte sie noch in ihrer Instagram–Story berichtet, dass sie «ganz schön Schiss» vor dem Tag habe. Aber es werde «schon schief gehen». In einem Posting wünschte sich noch «Hals– und Beinbruch». Doch dann passierte schon nach wenigen Minuten das Unglück. Es seien einfach zu viele Menschen auf der Piste gewesen, erzählte Palm nach ihrem Sturz. Sie habe sofort gewusst, dass sie sich das Kreuzband gerissen habe. Denn das erlebte sie bereits schon einmal: «Vor genau zehn Jahren war es das rechte Bein, jetzt das linke.»
«Viele Pläne müssen sich jetzt ändern»
Mit einem Transporter wurde Palm ins Krankenhaus transportiert, wo nun morgen die Operation ansteht. «Ich kann nur lachen und nehme es mit Humor», gab sich das Model zunächst stark. Später überkamen sie dann aber doch die Tränen. «Viele Pläne müssen sich jetzt ändern. Jetzt kommt sehr viel Physio auf mich zu.» Zudem könne sie sich nun nicht 100 Prozent um ihre kleine Tochter Hazel kümmern.
Romina Palm erreichte bei «GNTM» 2021 den vierten Platz und hat sich auch als Influencerin einen Namen gemacht. Sie war damals mit Stefano Zarrella (35) liiert, die Verlobung platzte jedoch Anfang 2023. Inzwischen ist sie mit Unternehmer Christian Wolf (30) verlobt, mit dem sie im Mai ihr erstes Kind bekam.