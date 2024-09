Ex-«Let's Dance»-Star Ann-Kathrin Bendixen hatte einen Roller-Unfall

Im Krankenhaus sei ein Röntgenbild gemacht worden. Das Ergebnis: «Meinen Knochen geht es gut. Irgendwas ist mit den Bändern. Laut den Einheimischen soll es ein paar Monate dauern, bis ich wieder richtig laufen kann. Jetzt heisst es abwarten und in Deutschland eine zweite Meinung einholen.» Die Influencerin sei einfach nur dankbar, «dass Gabriel da war und sich so gekümmert hat. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es mir ohne ihn ergangen wäre.» In dem Posting zeigen Bilder und Clips das geschwollene Knie von Bendixen und Kelly, wie er nach dem Unfall den Roller in die Werkstatt bringt.