Ex-Mann wegen Kindesmissbrauch vor Gericht: Muss Katie Price aussagen?

Professionelle Reaktion trotz Schock

Price zeigte sich während ihrer laufenden Theater–Tour in Grossbritannien von der Nachricht sichtlich erschüttert. Nur wenige Stunden nachdem die Anklage gegen Hayler öffentlich wurde, stand sie am Montagabend in Swansea auf der Bühne. Vor dem Publikum sprach sie offen über die Situation: «Die Sache, die heute Abend rauskommt... Ich stehe immer noch unter Schock.» Trotz der belastenden Umstände entschied sich die 47–Jährige, ihre Show nicht abzusagen. «Ich hätte sagen können: ‹Scheiss drauf, ich mache diese Show nicht.› Aber ich bin professionell und ziehe es durch», erklärte sie laut «The Sun».