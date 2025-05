«Ex on the Beach»: Diese Reality-TV-Bekanntheiten sind dabei

Calvins jüngerer Bruder Marvin (30) ist ebenfalls dabei. 2022 nahm er erstmals an einem TV–Format teil und konnte mit seinem Bruder die «CoupleChallenge» gewinnen. Es folgte eine gemeinsame Teilnahme an dem Datingformat «Swipe, Match, Love?» und auch in Calvins Reality–Soap «Calvin am Goldstrand» war sein Bruder zu sehen. Zudem nahm er alleine am Kuppelformat «Are You The One? – Reality Stars in Love» teil. Dort lernte er Jennifer (27) kennen, die bei «Ex on the Beach» auf ihn treffen wird.