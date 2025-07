Ex-Partnerin Gitta Saxx und mehr: Promis trauern um Felix Baumgartner

Gitta Saxx schätzte seinen Humor

In einer Instagram–Story meldete sich unter anderem Ex–Partnerin Gitta Saxx (60) zu Wort: «Das, was mich am meisten an dir fasziniert hat, war dein Humor, dein Schalk im Nacken, wir haben echt viel gelacht!» Dann erklärte sie sichtlich ergriffen: «Ach Felix, jetzt bist ganz da oben und fliegst sicher mit den Engerl um die Wette.» Sie denke an seine Eltern, seinen besten Freund Klaus und an seine Red–Bull–Familie und «alle, die dir nahestanden». Die beiden waren von 2007 bis 2008 liiert. Baumgartners Ex–Freundin Nicole Öttl postete in einer Instagram–Story schlicht eine Kerze vor schwarzem Hintergrund.