Ex-«Princess Charming» Vanessa Borck startet eigenes Dating-Format

Eine schwierige Erfahrung in einem Dating–Format hält sie nicht auf: Die ehemalige «Princess Charming» Vanessa Borck (29) alias «nessiontour» hat im Interview mit der «Bild»–Zeitung über ihr neues Projekt «Nessi In Love» gesprochen. «Es läuft nicht im klassischen Fernsehen, sondern auf meinem YouTube–Kanal, wird aber in Fernsehqualität produziert», erklärt die Content Creatorin, die «beim Kennenlernen, bei Dates, bei Gesprächen, bei Zweifeln und Hoffnungen» begleitet werden soll. «Aber man wird dieses Mal auch einiges aus meinem Alltag sehen, was man sonst nicht sieht.» Anfang des neuen Jahres soll es losgehen und sie sei «maximal aufgeregt». Dieses Mal bekommt Borck auch Unterstützung.