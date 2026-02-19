Ex-Prinz Andrew festgenommen: Virginia Giuffres Familie äussert sich

«Endlich», beginnt ein gemeinsames Statement der Geschwister Sky und Amanda Roberts sowie Danny und Lanette Wilson, das unter anderem CBS News veröffentlichte. «Unsere gebrochenen Herzen sind heute erleichtert worden durch die Nachricht, dass niemand über dem Gesetz steht – nicht einmal die Königsfamilie.» Im Namen ihrer Schwester Virginia Roberts Giuffre sprachen sie der Thames Valley Police ihren Dank für die Ermittlungen und die Festnahme aus. «Er war nie ein Prinz. Für Überlebende überall: Virginia hat das für euch getan», hiess es abschliessend.