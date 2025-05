Ex-Schlagzeuger von The Devil Wears Prada stirbt bei Flugzeugabsturz

Trauer um Daniel Williams (1985–2025): Der ehemalige Schlagzeuger der Metalcore–Band The Devil Wears Prada kam am vergangenen Donnerstagmorgen bei einem Flugzeugabsturz in San Diego ums Leben. Williams befand sich an Bord einer Cessna 550, die gegen 3:45 Uhr Ortszeit in ein Wohngebiet nahe dem Montgomery–Gibbs Executive Airport stürzte. Das berichtet unter anderem das US–Magazin «People».