Exil in der Wüste? Andrew könnte in dieses arabische Land ziehen

Lownie, Autor der Andrew–Biografie «Entitled», sieht in dem Inselstaat im Persischen Golf den perfekten Rückzugsort für den ehemaligen Herzog von York. «Dort ist er fernab der britischen Presse ... und es ist schön sonnig», erklärte Lownie gegenüber «Page Six». Im Nahen Osten würde Andrew auf einen Leidensgenossen treffen: Der ehemalige spanische König Juan Carlos I. (88) lebt nach Finanz– und Korruptionsskandalen nicht weit weg im Exil in Abu Dhabi.