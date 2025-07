Exotische Gewürzreise: Gemüse-Couscous mit Datteln

Zubereitung (75 Minuten)

1. Den Backofen auf 180°C Ober–/Unterhitze vorheizen. Die Zwiebel in dünne Spalten schneiden und den Knoblauch in feine Scheiben hobeln. Die entsteinten Datteln längs vierteln und anschliessend in kleine Würfel schneiden. Die Salzzitrone oder den Zitronenabrieb fein würfeln und alle vorbereiteten Zutaten mit Zitronensaft, 200 ml Wasser, Olivenöl und den getrockneten Berberitzen in eine ofenfeste Tajine oder einen Schmortopf geben.