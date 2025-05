Expertin Wibke Sommer verrät: Das machen reiche Menschen anders

Sie richten sich mit Ihrem Buch «Selflove Millionaire» vor allem an Frauen. Welche Glaubenssätze und Missverständnisse beim Thema Finanzen sind typisch weiblich?

Sommer: Historisch gesehen haben Frauen sich schon immer arrangiert mit wenig Geld klarzukommen. Frauen, die in einer Familie aufgewachsen sind, in der grössere Geldentscheidungen ausschliesslich vom Vater getroffen wurden und die Mutter nur wenig eigenes Geld zur Verfügung hatte, haben oft unbewusst dieses Rollenbild übernommen. Den eigenen Wert über Fleiss und Leistung zu definieren, wurde uns bereits in frühester Kindheit zum Beispiel über die Schule vermittelt. Bescheiden und pflichterfüllt stellen gerade Frauen Geld über sich und ihre eigenen Bedürfnisse. Noch heute verzichten viele Frauen auf eigenes Einkommen und Karriere, um in das Rollenbild einer guten Mutter zu passen. Dabei wird jedoch diese wichtige und schöne Tätigkeit der Lebensbegleitung der eigenen Kinder oft immer noch nicht gleichwertig zur Karriere des Mannes gesehen. Sich Geld zu erlauben und auch das Geld des Mannes zu nutzen, scheint absonderlich. Dabei täte ein Paradigmenwechsel in diesem Bereich wirklich gut, um unsere Kinder mit einem gestärkten Füllebewusstsein aufwachsen zu lassen.