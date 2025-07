Fake-Todesmeldungen über Heinz Hoenig «absolute Geschmacklosigkeit»

«Ich bin am Leben, okay?! Merkt euch das!»

An ihre Followerinnen und Follower gerichtet sagt Kärsten–Hoenig, dass sie solche Meldungen nicht glauben sollen. «Es ist wirklich eine absolute Geschmacklosigkeit, für die man keine Worte mehr hat. [...] Ihr seht, wir sitzen hier im Freibad und meinem Mann geht es gut», sagt sie, bevor sie ihren Heinz kurz vor die Kamera holt. Und der hat auch ein paar deutliche Worte zu sagen: «Es ist eine Geschmacklosigkeit, mir so etwas zu unterstellen. Ich bin am Leben, okay?! Merkt euch das!»