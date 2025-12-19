Falke in den Niederlanden: Lohnt sich die «Tatort»-Doppelfolge?

Der harte Falke mit seinem weichen Kern und der hochsensible und originelle Cyber–Polizist Schmitt – das klingt vielleicht klischeehaft, doch es passt wirklich sehr gut. Umso angenehmer ist es auch, dass sich das neue Ermittlerteam – und damit auch der Zuschauer – gleich zwei Episoden lang eingrooven kann. Gaite Jansen als Lynn de Baer ist ebenfalls eine grosse Bereicherung. Aber auch alle anderen Schauspielerinnen und Schauspieler verkörpern ihre Rollen fabelhaft. Dass viele fiesen Figuren unheimlich aussehen und die Guten freundlich, hilft ein wenig bei der Orientierung in diesem grossen Cast.