Fall Matthew Perry: «Ketamin Queen» zu 15 Jahren Haft verurteilt

Im Todesfall von «Friends»–Star Matthew Perry (1969–2023) ist ein weiteres Urteil gefallen: Jasveen Sangha, bekannt unter dem Spitznamen «Ketamin Queen», ist zu 15 Jahren Bundesgefängnis sowie drei Jahren Bewährung verurteilt worden. Das berichtet unter anderem die «Daily Mail». Die 42–Jährige hatte sich im vergangenen Jahr in fünf Anklagepunkten schuldig bekannt, darunter der Verkauf von Ketamin mit Todesfolge. Seit ihrer Festnahme im August 2024 befindet sie sich in Untersuchungshaft.