Falle von Denise Richards? Ehemann Aaron Phypers wurde verhaftet

Anfang Oktober hatte Richards unter Tränen vor Gericht ausgesagt, ihr Noch–Ehemann habe ihr während ihrer Ehe mindestens drei Gehirnerschütterungen zugefügt. Eine Gehirnerschütterung soll laut Richards' Aussage vom 17. Januar 2022 stammen, eine weitere ereignete sich zwischen März und Mai 2022. Damals habe Phypers sie in seinem Wellness–Center gegen eine Betonwand geschleudert, wodurch sie ein blaues Auge erlitten habe. Die dritte Gehirnerschütterung soll im April 2025 in einem Hotel in Chicago passiert sein, als er «meinen Kopf so fest zusammengedrückt» habe, dass es sich anfühlte, «als würde er meinen Schädel zerquetschen». Die Reality–TV–Darstellerin aus «The Real Housewives of Beverly Hills» erklärte weinend: «Er hat mich so verdammt oft fast umgebracht.» Sie behauptete zudem, Phypers habe ihr regelmässig gedroht, sie aus Fenstern und von Balkonen in Hotels zu werfen.