«Falsche Verdächtigung»? Hausdurchsuchung bei Katja Krasavice

Was war passiert?

Wenige Tage nachdem Krasavice bei einer Fahrt unter Alkoholeinfluss erwischt worden war, lud sie auf der Plattform TikTok ein Video hoch. Darin erklärt die 29–Jährige, dass sie an dem Tag, an dem sie erwischt wurde, ihren Führerschein und ihre Daten habe abgeben müssen. Später habe sie auf dem Mobiltelefon eine WhatsApp–Nachricht von einem Mann bekommen. Krasavice sagte in dem Clip, dass diese von einem Polizisten stamme und spielte eine Sprachnachricht ab, in der ein Mann zu hören ist, der erklärt, dass er bei der Polizeikontrolle zugegen gewesen sei. Er schlägt ein privates Treffen auf einen Kaffee vor, «um über den Fall zu reden».