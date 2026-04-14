Faltbares iPhone: Kommt ein Apple-Foldable im September?

Gleichzeitig zeigt sich aber auch, wie fragil dieser Zeitplan ist. Insbesondere aus der Lieferkette dringen immer wieder Meldungen über technische Herausforderungen nach aussen, die das Projekt verzögern könnten. Trotz solcher Unsicherheiten bleibt die Grundtendenz stabil: Ein Launch im September gilt in der Branche derzeit als möglich, wenn auch nicht garantiert. Insider sprechen eher von einem «knappen Rennen gegen die Zeit» als von einem sicheren Termin.