«Familie Bundschuh: Wir machen Camping»: Der neue Film kommt im Juni

Wie aus einer Mitteilung des Senders hervorgeht, dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit den bekannten Gesichtern freuen. In den Hauptrollen sind erneut Axel Milberg (68) als Gerald Bundschuh und Andrea Sawatzki (62) als seine Ehefrau Gundula zu sehen. Das Paar, das in der Filmreihe bekanntlich nicht immer am selben Strang zieht, erlebt in der Fortsetzung neue turbulente Abenteuer.