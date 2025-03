Familienausflug: Christina Ricci mit Stern auf dem Walk of Fame geehrt

Riccis Karriere begann bereits im zarten Alter von sieben Jahren, als ein Theaterkritiker auf ihr Talent in einem Weihnachtsstück aufmerksam wurde. Die in Santa Monica geborene Schauspielerin gab ihr Leinwanddebüt mit neun Jahren in der Komödie «Meerjungfrauen küssen besser» (1990). Der internationale Durchbruch folgte kurz darauf mit ihrer ikonischen Rolle als Wednesday Addams in «Die Addams Family» und dem Fantasyfilm «Casper».