Familienstreit zu Weihnachten? So wird es ein friedliches Fest

Sobald mehrere Generationen aufeinandertreffen, kommen oft alte Verhaltensweisen aus der Kindheit und Jugend zum Vorschein. Woran liegt das?

Stahl: Das Elternhaus ist der Ursprungsort unserer Prägungen. Die Beziehung zu den Eltern ist tief in unserem Unterbewusstsein verankert. Sobald wir in diese Umgebung zurückkehren, fühlt es sich oft an, als würden wir unbewusst in die Rollen aus unserer Kindheit zurückfallen – sei es die des braven Kindes, des Rebellierenden oder des Mediators. Das ist eine automatische Reaktion unseres emotionalen Systems. Um dies zu vermeiden, hilft es, die eigene Rolle in der Familie und auch die eigenen Trigger im Vorfeld zu reflektieren und sich mental zu wappnen.