Familientreffen: Kate Hudson mit Mutter Goldie Hawn und Kurt Russell

Die Preisträgerin selbst erschien zu der Gala in einem hellblauen Kleid mit Federmotiv. Das trägerlose Dress setzte auch ihr Dekolleté in Szene – nicht zuletzt durch die Blüten–Applikationen. Dazu trug sie eine silberne Choker–Halskette und funkelnde Ohrringe. Ihre Haare waren zu einer eleganten Hochsteckfrisur gestylt. An ihrer Seite zeigte sich Oscarpreisträgerin Goldie Hawn in einem komplett schwarzen Look, den eine Jacke mit Steinchen besetzten Ärmeln ergänzte. Kurt Russell strahlte in einem schwarzen Anzug, dunkelblauen Hemd und einer blau glänzenden Krawatte in die Kamera.