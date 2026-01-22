Familienzoff: So gehen die Beckhams mit Brooklyns Vorwürfen um

Der Scherz belustigte offenbar auch Brooklyns Bruder Cruz (20). Der jüngste Sohn der Beckhams versah einen Instagram–Post mit einem Like, in dem genau dieser Vergleich gezogen wurde. Und auch ein Beitrag des Comedian Olly Hume scheint seinen Humor getroffen zu haben. «Und nun das Lied, das die Mutter des Bräutigams für ihren ersten Tanz mit ihrem Sohn gewünscht hat», kündigt Hume in dem Clip an, bevor der Song «Pony» von Ginuwine ertönt. «Interessante Tanzmoves», heisst es unter dem Post, den Cruz «herzte».