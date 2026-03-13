Fanliebling Sigmar Solbach: Rote Teppiche sind nichts für ihn

Auf den Brettern, die die Welt bedeuten, fühlt er sich wohl, anders ist das jedoch mit roten Teppichen grosser Promi–Events. «Rote Teppiche sind nicht meine Welt. Da habe ich eine Phobie entwickelt. Diese Selbstdarstellung bereitet mir körperliche Schmerzen», erklärt er der «Bild»–Zeitung. Und er wird noch deutlicher: «Ich bekomme Atemnot, wenn ich mich in Räumen befinde, die mit Egos angefüllt sind. Wie bei Filmbällen. Diese Schwingungen von Menschen, die nach Aufmerksamkeit buhlen, die wichtig sein und gesehen werden wollen, tun mir seelisch weh», so Solbach.