Fans wie Tom Kaulitz: Heidi Klums Söhne feiern mit dem FC Bayern

Die Begeisterung für den FC Bayern München hat die gesamte Kaulitz–Klum–Familie erfasst. Beim Champions–League–Triumph gegen den FC Chelsea (3:1) am Mittwochabend waren nicht nur Super–Fan Tom Kaulitz (36) und seine Frau Heidi Klum (52) in der VIP–Loge der Allianz Arena zu Gast – auch die Söhne des Models, Henry (20) und Johan (18), feierten mit den Münchnern. Ein Foto davon teilte Henry jetzt auf Instagram.