Fanta-4-Sänger Thomas D: Sein neues Leben in Hamburg

Thomas D (56) von der Hip–Hop–Gruppe Die Fantastischen Vier hat noch einmal einen Neustart gewagt. Der Musiker ist von der beschaulichen Eifel in den Norden gezogen und lebt nun in der zweitgrössten Stadt Deutschlands. In Hamburg hat er sich aber offenbar schon gut eingelebt, wie er in der «NDR Talk Show» am 6. Juni erzählte.