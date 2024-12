Fantasy-Projekt: Jared Leto wird zu Kultbösewicht Skeletor

Starbesetzung für Fantasy–Epos

Der Film basiert auf der beliebten Zeichentrickserie «He–Man and the Masters of the Universe» aus den 1980er Jahren. In der Rolle des muskelbepackten Helden He–Man alias Prinz Adam von Eternia wird der aufstrebende Schauspieler Nicholas Galitzine (30) zu sehen sein. Der Brite, der zuletzt etwa in der romantischen Komödie «Red, White and Royal Blue» (2023) überzeugte, hat sich für die physisch anspruchsvolle Rolle in Form gebracht, wie aktuelle Fotos in seinen Instagram–Stories zeigten.