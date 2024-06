Fashion-Influencerin Leonie Hanne hat sich verlobt

Mode ist ihre Leidenschaft

Leonie Hanne gilt neben Caro Daur (29) als eine der bekanntesten Mode–Bloggerinnen Deutschlands. Beide stammen aus Hamburg, wo Hanne auch BWL und Mode berufsbegleitend an der Hamburg School of Business Administration studiert hat. Die Bloggerin lebt inzwischen mit ihrem Verlobten in London und hat auf Instagram mehr als 4,8 Millionen Follower (Stand 16. Juni 2024). Im Dezember zierte sie das Cover der mexikanischen «Vogue» und ist ein gern gesehener Gast auf grossen Modenschauen und Fashion–Events, unter anderem auch bei den Filmfestspielen in Cannes. Die Hochzeit der beiden dürfte vermutlich also recht pompös ausfallen.