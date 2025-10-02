«Fast & Furious»-Star Tyrese Gibson: Haftbefehl nach Hunde-Angriff

Überwachungskamera filmte Hunde

Aufnahmen einer Überwachungskamera eines Nachbarn zeigen die vier Hunde des «Fast & Furious»–Stars, die in Richtung des Hauses des letztlich totgebissenen Hundes laufen. Noch am selben Abend, nur einige Stunden später, erhielt die lokale Tierschutzbehörde einen Anruf von einer anderen Nachbarin. Sie berichtete, dass die vier Cane Corsos vor ihrer Tür stünden und sie nicht zu ihrem Fahrzeug in der Einfahrt gelangen könne. Ein Beamter eskortierte sie daraufhin einige Zeit später sicher zu ihrem Auto.