Faszination Ägypten: Tutanchamun in München und Berlin erleben

In Berlin beginnt die Ausstellung bereits am 6. September 2024 im New Media Art Center auf dem RAW–Gelände und endet am 29. Dezember 2024. Auch hier können die Besucher in das alte Ägypten eintauchen und die spektakuläre Geschichte von Tutanchamun und seinen Zeitgenossen auf völlig neue Weise erleben. Die Berliner Ausstellung legt besonderen Wert auf eine immersive Inszenierung: Sechs ineinander übergehende Erzählstränge nehmen die Besucher mit auf eine Reise entlang des Nils, vorbei an imposanten Tempeln und durch die Weiten der ägyptischen Wüste.