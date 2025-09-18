«FBoy Island»: Das Startdatum für die neue Datingshow steht

Das Startdatum der neuen Datingshow «FBoy Island» steht fest. Anfang Juni kündigte Amazon Prime die Kuppelshow mit Lola Weippert (29) als Moderatorin an. Nun verkündet die Streamingplattform auf Instagram, dass die Sendung ab dem 20. Oktober zu sehen sein wird. «Ich freue mich so sehr das Format endlich zu sehen, die Dreharbeiten waren wild!», vespricht Moderatorin Lola Weippert in den Kommentaren.