Felipe und Letizia feiern Galadinner mit dem Sultan von Oman

König Felipe VI. (57) und Königin Letizia (53) von Spanien haben zu Ehren von Haitham bin Tariq Al Said (70), dem Sultan von Oman, ein Galadinner ausgerichtet. «Heute Abend fand im Königspalast Madrid das Galadinner statt, zu dem das Königspaar zu Ehren des Sultans von Oman anlässlich seines Staatsbesuchs in Spanien zur Stärkung der bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern geladen hat», heisst es im offiziellen Instagram–Post des Königshauses. Königin Letizia sorgte dabei mit ihrem Auftritt für royalen Glamour.