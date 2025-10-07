Felipe und Letizia von Spanien: Herzliches Treffen mit Belgiens Royals

Der Besuch der spanischen Royals steht ganz im Zeichen der diplomatischen und kulturellen Beziehung zwischen Spanien und Belgien. Nach einer privaten Audienz am Vormittag und einem Mittagessen steht am Nachmittag ein kultureller Höhepunkt auf dem Programm: die Eröffnung des Europalia España Festivals im Brüsseler Palais des Beaux–Arts. Dabei handelt es sich um ein internationales Kunstfestival, das sich der spanischen Kultur widmet. Besucherinnen und Besucher haben hier die Gelegenheit, Meisterwerke von Francisco de Goya und weiteren spanischen Künstlerinnen und Künstlern zu erleben und die facettenreiche Geschichte der spanischen Kunst zu entdecken.