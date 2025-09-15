Felix von Jascheroff leidet an Platzangst: So hilft ihm seine Verlobte

Auslöser nach einem seiner Konzerte?

Agoraphobie tritt vor allem in Menschenmengen auf. Bereits vor Jahren wurde sie bei von Jascheroff diagnostiziert. Den Auslöser für diese Form von Platzangst sieht er in den frühen 2000er–Jahren, als er neben seiner Rolle des John Bachmann in «GZSZ» auch eine Musikkarriere verfolgte. «2003, 2004 war ich viel unterwegs. Nach Konzerten mit Tausenden Fans bin ich einmal in eine Masse geraten – alle wollten gleichzeitig zum Shuttle. Es war so laut, alle haben geschrien, nach mir gegriffen.» Da habe es Klick gemacht und er habe zu weinen begonnen.