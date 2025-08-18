Felix von Manteuffel über Krimischwemme im TV: «Mich langweilt das»

Reisen Sie mit Ihrer Frau noch regelmässig in die USA?

Felix von Manteuffel: Ja, meine Schwiegermutter und meine Schwägerin leben in Kalifornien. Im Januar waren wir dort. Was uns da noch mehr beschäftigt hat als Trumps Amtseinführung, waren die Brände rund um Los Angeles. Wir haben Freunde, die wortwörtlich auf gepackten Koffern sassen. Zwei Bekannte von dort sind inzwischen sogar nach Kanada gezogen. Die Brände, die Erdbebengefahr und dann noch Trump als Präsident – das ist ihnen zu viel. Meine Frau hat mir jetzt auch gesagt, dass sie im Augenblick nicht möchte, dass ich beim nächsten Mal mitkomme in die USA – aus Angst, dass mir was passiert. Und sie hat vermutlich recht, bei den linken Umtrieben in meiner Jugend. Aber es macht mich schon wütend, wenn ich daran denke, dass ein Vollidiot wie Trump einem sogar den Besuch bei der Familie verleiden kann. Ich bin sehr gerne drüben – ich mag die Menschen dort. Die Freundlichkeit, die viele Europäer als oberflächlich bezeichnen, tut mir gut. Mir ist ein freundliches Lächeln, mag es auch oberflächlich sein, allemal lieber als tiefgründige Unfreundlichkeit. Und davon gibt's hier in Europa – besonders in Berlin – ja leider mehr als genug.