Fernsehjahr 2025: Quoten, Streaming-Hits und preisgekrönte Highlights

Krimis liefen 2025 auch wieder gewohnt gut. Vor allem auf den «Tatort» als Flaggschiff des Ersten war Verlass. Der Münster–«Tatort» setzt seinen Erfolg auch im Dezember 2025 fort: Mehr als elf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Ausstrahlung, mit einem Marktanteil von 42,6 Prozent – der höchste Wert für den «Tatort» seit 1992. Auch beim jüngeren Publikum überzeugte der Krimi mit starken 30,1 Prozent Marktanteil und ca. sechs Millionen Zuschauern.