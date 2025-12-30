Fernsehjahr 2025: Quoten, Streaming-Hits und preisgekrönte Highlights

2025 hat gezeigt, dass das deutsche Fernsehen vielfältiger als sein Ruf ist. Klassisches TV bleibt dabei stärker als gedacht: Laut AGF stieg die Tagesreichweite des linearen Fernsehens wieder leicht auf 58,7 Prozent – von 57,6 Prozent im Vorjahreszeitraum. Damit schauen rund 34 Millionen Menschen täglich Fernsehen.
Nach den Ergebnissen der ARD/ZDF‑Medienstudie 2025 erreichen die öffentlich‑rechtlichen Mediatheken von ARD, ZDF, arte und 3sat über 60 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren und liegen damit knapp vor privaten Streamingdiensten wie Netflix oder Prime Video. YouTube bleibt mit 72 Prozent Reichweite Tagesmarktführer im Videobereich.
Nachrichten, Quiz und «Tatort» dominieren
Die erfolgreichste Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen war auch dieses Jahr wieder die «Tagesschau». Vor allem am Wahlabend der Bundestagswahl 2025 im Februar hatte die Sendung hohe Quoten. Die 20–Uhr–Ausgabe wurde damals von knapp elf Millionen Menschen gesehen, was einen beachtlichen Marktanteil von 35,6 Prozent ausmachte.
Die 20‑Uhr‑Ausgabe der «Tagesschau» erreichte 2024 im Schnitt rund 9,55 Millionen Zuschauer. 2025 setzte sich dieses hohe Niveau fort, mit durchschnittlich ca. 9,50 Millionen Zuschauern pro Ausgabe und einem stabil hohen Marktanteil.
Krimis liefen 2025 auch wieder gewohnt gut. Vor allem auf den «Tatort» als Flaggschiff des Ersten war Verlass. Der Münster–«Tatort» setzt seinen Erfolg auch im Dezember 2025 fort: Mehr als elf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Ausstrahlung, mit einem Marktanteil von 42,6 Prozent – der höchste Wert für den «Tatort» seit 1992. Auch beim jüngeren Publikum überzeugte der Krimi mit starken 30,1 Prozent Marktanteil und ca. sechs Millionen Zuschauern.
Im Quiz–Bereich kann sich «Wer weiss denn sowas?» dieses Jahr nicht beklagen. Anfang Dezember erreichte die bislang erfolgreichste Ausgabe der aktuellen Staffel im Ersten einen Marktanteil von 23 Prozent. Nur zwei Folgen im März auf dem 18–Uhr–Sendeplatz waren 2025 noch erfolgreicher. Für die Produktion von UFA Show & Factual läuft es damit ausgezeichnet: Im Durchschnitt verfolgten 3,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung linear ab 18 Uhr.
Auch «Wilsberg» war erfolgreich
Im November überzeugte auch die Krimi–Reihe «Wilsberg» im ZDF. Die Folge «Phantomtod» begeisterte 5,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und sicherte dem Mainzer Sender einen starken Gesamtmarktanteil von 23,4 Prozent.
Besonders bemerkenswert: Auch bei den 14– bis 49–Jährigen erzielte die 90–minütige Ausstrahlung 430.000 Zuschauer und elf Prozent Marktanteil – mehr als die parallelen Shows auf ProSieben und RTL.
Frauen–EM mit guten Quoten
Auch sportlich setzte das Fernsehjahr 2025 starke Akzente. Die UEFA–Frauen–EM entwickelte sich für ARD und ZDF zu einem echten Quoten–Erfolg: Die fünf Spiele mit deutscher Beteiligung erreichten im Schnitt rund zehn Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von 47,1 Prozent und zeigten, wie beliebt der Frauenfussball beim TV–Publikum ist.
Deutscher Fernsehpreis 2025: «KRANK Berlin» räumt ab
Bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises sorgte vor allem die Serie «KRANK Berlin» für Furore. Sie wurde als beste Dramaserie ausgezeichnet. Gelobt wurde die Serie für ihre radikale, realistische Darstellung des Klinikalltags.
Eine zweite Staffel wurde bereits bestätigt. «KRANK Berlin» wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026 in ZDFneo und im ZDF–Streaming veröffentlicht.
Auch in Zeiten wachsender Streaming–Nutzung beweist das klassische Fernsehen einmal mehr, dass es seine Zugpferde hat und das Publikum weiterhin begeistert.