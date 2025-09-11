Fernsehpreis 2025: Promis ziehen Fazit zu Stefan Raabs Comeback

Das sieht auch Comedy–Kollege Matze Knop (50) so. «Stefan Raab beherrscht sein Handwerk schon, das muss man ganz klar sagen. Er ist einer der grössten, besten Fernsehmacher, die wir in diesem Land jemals hatten», stellte er klar. Er gebe sich grosse Mühe bei seinen Stand–ups und habe die auch genau so drauf wie noch vor zehn Jahren – allerdings hätten sich die Zeiten und Voraussetzungen einfach geändert. «Die Jugendlichen schauen alle nur noch TikTok und haben eine Aufmerksamkeitsspanne von zwei Sekunden – das ist für alle von uns herausfordernd. Es ist aber erst mal geil, dass er zurückgekommen ist», so Knop. Für die neue Show drücke auch er alle Daumen: «Lieber Stefan, wenn du das liest: Lad mich doch einfach mal ein, dann sind die Chancen, dass es ein Erfolg wird, grösser.»