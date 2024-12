Fest in Sandringham: So feiern die Royals Weihnachten

Deshalb feiert Prinz Harry nicht mit den Royals

Der Herzog von Sussex hat die Festtage zuletzt vor sechs Jahren mit seinem Vater, König Charles (76), und seinem Bruder, Prinz William (42), verbracht. Die ehemalige Königshaus–Korrespondentin Emily Andrews behauptete laut «The Sun» in «Woman»: «Prinz Harry möchte die Weihnachtsfeiertage mit seiner Frau und seinen Kindern in Grossbritannien verbringen – Meghan hingegen möchte in den USA bleiben.» Es sei «eine schwierige Zeit für Harry», so Andrews. Gut möglich, dass er «sich einsam und von seinen Verwandten in Windsor entfremdet fühlt», meint sie weiter.