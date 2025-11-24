Festival mit Jason Derulo: Sänger kommt 2026 zum San Hejmo

Die verschiedenen Ticketvarianten können Fans über die Homepage des Festivals buchen. Erhältlich sind etwa ein Zweitagesticket mit Camping für aktuell 205 Euro, ein reiner Freitagszugang für derzeit 89 Euro und ein Samstagsticket für momentan 99 Euro. Anfang Dezember sollen die Preise steigen. Die Preise der hier beispielhaft genannten Varianten steigen dann auf 225 Euro, respektive 99 Euro und 109 Euro. VIP–Optionen gibt es derzeit ab 349 Euro.